Bayern, Hoeness entra in carcere 

12:09 - Il 2 giugno resterà una data purtroppo indimenticabile per Uli Hoeness, l'ormai ex presidente del Bayern Monaco condannato per evasione fiscale. Inizia infatti il suo periodo di detenzione in carcere, dove sconterà la pena di tre anni e mezzo. Hoeness, 62 anni, ha ammesso di avere evaso oltre 28 milioni di tasse all'erario tedesco. Condannato a marzo, ha accettato la sentenza di primo grado, rinunciando all'appello e lasciando l'incarico nel club bavarese.