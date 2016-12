Bayern, Guardiola: "Faremo di tutto per ribaltare lo 0-1 di Madrid"

11:49 - Il Bayern Monaco deve ribaltare lo 0-1 di Madrid per eliminare il Real di Ancelotti e conquistare la finale di Champions League. Un'impresa in cui Guardiola crede: "Dobbiamo fare più di un gol per andare a Lisbona. Potremmo anche giocare in contropiede, non sarà facile ma ci proveremo". In Spagna già si sentono in finale: "L'ho letto. Intanto siamo 0-1, ma faremo di tutto per andarci noi. Ho massimo rispetto per il Real Madrid, come sempre".

Conferenza dai toni pacati per il tecnico del Bayern che ha messo nel mirino la rimonta, ma senza incendiare l'ambiente nonostante qualche provocazione dalla Spagna: "Il Real è una squadra molto forte, prima e dopo la partita con l'Osasuna. Non ci sono differenze e come sempre porto il massimo rispetto. Il Bayern dovrà fare una grande partita, attaccare e difendere in undici e cercando di fare tanti gol. Ce ne serve più di uno per andare a Lisbona". Guardiola poi parla della forza offensiva del Real: "Nemmeno utilizzando tutti difensori veloci si può frenare la velocità del Real Madrid davanti. L'unico modo è aspettarli al limite dell'area. Contropiede? E' una delle opzioni che stiamo valutando e preparando. Loro si sentono già in finale, ma faremo di tutto per rovinargli la festa".

Difficile però immaginarsi un Bayern Monaco rinunciatario in attesa degli avversari e le parole di Guardiola confermano la situazione: "Io amo far giocare le mie squadre con tanto possesso palla. E' una cosa che adoro e ai grandi giocatori piace tenere il controllo del pallone. Il mio modo di intendere il calcio passa solo attraverso il pallone, è la mia idea. Non concepisco il difendersi con otto difensori dietro la linea della palla". Infine un accenno all'episodio razzismo su Dani Alves: "Alves è un ragazzo fantastico, allegro. E' un problema di cultura nel calcio e tutti siamo in parte responsabili di questi episodi".

Alla domanda della nostra inviata Francesca Benvenuti, Guardiola ha risposto in italiano e si è lasciato andare: "La differenza è che quando tiri, pressi, cerchi la rete tu dica 'cazzo, voglio essere a Lisbona'".