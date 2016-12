Batistuta: "Alla Juve mangerei le orecchie"

19:45 - "Buona la fiorentina a pranzo? Mi basterebbe quello per caricarmi. Alla Juve mangerei anche le orecchie... bisogna spaccare il campo". Gabriel Batistuta scalda ancora di più la vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League tra Fiorentina e Juventus. "Basterà la solita Fiorentina, anche se dall'altra parte ci sarà una squadra tosta. Vorrei giocare anche io: ma sono sicuro che i ragazzi faranno una grande gara".

"Se la Fiorentina dovesse passare il turno, vedrò di andare a Torino per la finale. Non mi sento di promettere nulla nonostante i viola abbiano molte possibilità di passare il turno". Poi un pensiero per la sua gente, i suoi tifosi: "Le coreografie? Al Franchi sono qualcosa di spettacolare, anzi ringrazio chi le preparava per me, quando giocavo. Il mio futuro? Lasciato il calcio mi sono dato al polo, ancora non faccio il mago: chissà se tornerò a Firenze...".

Già, chissà. Intanto, Batigol è tornato a tifare per la sua squadra. D'altronde, chi se non un "Re Leone" potrebbe "mangiarsi le orecchie" di questa Juventus?