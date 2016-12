Bari, tifosi in coda per i biglietti: i giocatori offrono la colazione

18:36 - Entusiasmo alle stelle a Bari, dove una marea di tifosi si è messa in fila per ore al fine di assicurarsi il prezioso biglietto per l'andata della semifinale playoff contro il Latina, in programma domenica alle 18. E mentre le migliaia di persone erano in coda fuori dallo stadio San Nicola, i giocatori del Bari - a partire da capitan Defendi - hanno provato a rendere meno faticosa l'attesa distribuendo cornetti e acqua a tutti i presenti.

Le foto sono subito circolate sui social network, insieme ai ringraziamenti dei sostenitori biancorossi. Si va intanto verso il tutto esaurito per la gara di domenica: i tagliandi di Curva Nord e Tribuna est sono già terminati, mentre centinaia di tifosi affollano le biglietterie in città. Restano disponibili biglietti di Tribuna ovest e curva sud. Da via Torrebella, sede del club, fanno sapere che la vendita ha già superato quota 40mila.