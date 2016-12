Bari: in fiamme la casa di Paparesta 

10:28 - Attimi di panico a Bari per l'incendio scoppiato nella casa di Gianluca Paparesta in corso Cavour. Il neopresidente dei Galletti, arrivato poco dopo sul luogo, non era nell'abitazione e a dare l'allarme ai vigili del fuoco è stata la figlia, fortunamente uscita illesa dal principio d'inciendio. A provocare le fiamme sarebbe stata una lampada caduta su una tenda a causa del vento.



Nessun ferito grave: solo tre persone residenti all'interno dello stabile sono rimaste leggermente intossicate dal fumo.