Bari, campagna abbonamenti divertente 

11:27 - #LaBari, tutti allo stadio! E' iniziata la campagna abbonamenti 2014-2015 della società biancorossa tra l'entusiasmo generato dal nuovo presidente Paparesta. In piazza Ferrarese pubblico delle grandi occasioni per la presentazione, una campagna condita da un video divertente con la domanda: "Qual è il posto più strano in cui l'hai fatto?". La battaglia di Paparesta è semplice: "Basta biglietti gratis allo stadio per gli amici di". Dalla sua parte ci sono i prezzi accessibili. In curva: prima del 10 agosto 156 euro, dopo 170. Ridotto per le donne e gli under 14: 125 euro