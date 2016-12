Barcellona, Xavi shock: "Non so se finirò la carriera qui"

10:58 - Da uno come lui una dichiarazione del genere non se l'aspettava nessuno. Xavi, bandiera del Barcellona e in Catalogna praticamente da sempre, ha annunciato nel corso di un'intervista ad una radio spagnola che potrebbe lasciare un giorno la maglia blaugrana: "Credo che sia difficile che io chiuda la carriera qui, mi piacerebbe"- ha ammesso- "Ma non credo succederà". Poi ha concluso: "Mi sento bene fisicamente anche se devo gestirmi meglio".

Il centrocampista spagnolo, che vedrà scadere il contratto nel giugno 2016, gioca in prima squadra dalla lontana stagione '98-'99, risultando sempre decisivo in tutte le vittorie ottenute. In 16 stagioni il fuoriclasse spagnolo ha vinto ben 7 campionati, 3 Champions League e altri numerosi trofei che lo hanno fatto diventare col tempo il giocatore più vincente della storia del club con 22 successi complessivi.