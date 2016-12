Barcellona, Tata Martino: "Con il Real l'ultima chance in campionato"

14:51 - Il Clasico non spaventa Tata Martino, ma il tecnico del Barcellona è realista e sa che al Bernabeu si giocherà un match importante non solo per l'eterna rivalità tra le due squadre, ma anche per il campionato. "E' la nostra ultima chance per il titolo", ha spiegato l'allenatore blaugrana. Respinte al mittente invece le accuse su una presunta crisi di identità nel gioco del Barça: "Rispetto al Real manca la continuità di rendimento".

Per Martino, a questo punto della stagione, giocare in trasferta non è un problema: ""In questo senso penso che non ci sia nulla di diverso da quello che facciamo di solito. La situazione di campionato ci costringe a rincorrere e cerchiamo di vincere ogni partita". Quanto alle mosse per arginare il Real, il tecnico blaugrana ha le idee chiare: "Dovremo giocare bene, manovrare bene e non dare possibilità al Real di ripartire, evitando l'uno contro uno con Cristiano Ronaldo e Bale. Il risultato dipenderà dall'equilibrio tra attacco e difesa".



Al Bernabeu, ad ogni modo, per il Barcellona sarà l'ultima possibilità di recuperare il gap con la prima della classe: "Se perdiamo, sarà dura recuperare sette punti in nove partite. Non è la stessa cosa essere a un punto, quattro o sette. A questo punto le squadre che lottano per la Liga non sbagliano molto".



Capitolo Neymar: "Col City ha fatto una buona partita e per me è tra i cinque giocatori più forti del mondo". In campo ci sarà anche Messi e il Tata Martino promette battaglia: "Siamo tutti molto eccitati e contiamo di vincere la partita. Faremo del nostro meglio".