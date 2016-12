Barcellona, si dimette Rosell: "Lascio per il bene del club"

21:56 - Quella che fino a poche ore fa era solo un'ipotesi adesso è certezza: Sandro Rosell abbandona la poltrona della presidenza del Barcellona dopo l'inchiesta sul prezzo d'acquisto di Neymar, secondo la procura di ben 95 milioni anziché i 57 dichiarati dai catalani. La giunta direttiva del club nominerà presidente l'attuale numero due, Josep Maria Bartomeu, il quale rimarrà in carica fino alla fine del mandato, datato giugno 2016.

La magistratura, attivata da una denuncia di un socio di minoranza, Jordi Cases, ha incriminato Rosell per appropriazione indebita: avrebbe fatto la cresta di 38 milioni sul passaggio del giovane fuoriclasse brasiliano, con una serie di marchingegni finanziari e alla fine la somma pagata non sarebbe di 57 milioni, ma di 95, la piu' alta mai versata per un calciatore. Lui ha respinto ogni accusa, ed ha chiesto al magistrato di essere interrogato. Tutto inutile: il giudice Pablo Ruz - che indaga sulle presunte mazzette nella politica e che da giugno tiene in carcere l'ex tesoriere del PP - non si è lasciato intenerire. "Le accuse della procura e del denunciante sono fondate", ha sostenuto Ruz che ha aggiunto: "Per adesso non è necessario ascoltare il signor Rosell". Un affronto che, unito alla cattiva pubblicità per il club, lo hanno indotto a dimettersi. Non che fosse obbligato a farlo, ma in caso di condanna sarebbe stato radiato dal Barca, cancellato dall'elenco dei soci e addirittura inibito a entrare al Camp Nou.



Nella serata di giovedì, con a fianco la moglie e il fratello Sergi, Rosell ha parlato in conferenza stampa ricordando prima i suoi successi e poi ribadendo la sua innocenza: "Ho presentato le mie dimissioni irrevocabili dall'incarico di presidente del Barça, che lascio a Bartomeu fino al termine del mandato fissato al 2016. Per me è stato un onore mettermi a disposizione del club in questi quattro anni da quando sono stato eletto, nei quali abbiamo raggiunto grandissimi risultati. L'acquisto di Neymar è regolare, ma sono stanco di ricevere continuamente attacchi e minacce, che colpiscono anche la mia famiglia".

Nel frattempo l'oggetto della disputa, Neymar, non sembra preoccuparsi più di tanto di quello che sta succedendo. Il brasiliano ha infatti postato su Instagram un autoscatto che lo ritrae sorridente e in cui ringrazia Dio per avergli dato "un altro giorno di allegria".