Barcellona, quattro giorni d'inferno: anche la Liga scivola via

18:12 - Il Barcellona dei record non c'è più. La sconfitta di Granada ha sancito, qualora ce ne fosse bisogno, la peggior stagione di Messi e compagni degli ultimi anni. I blaugrana, che non perdevano con la formazione della famiglia Pozzo dal 1972, rischiano di ritrovarsi a -4 dall'Atletico Madrid a 5 giornate dalla fine. E' la quinta sconfitta nella Liga. E anche la Champions è scivolata via nei quarti, cosa che non succedeva dal 2007.

Per la banda del Tata Martino sono stati quattro giorni nerissimi. Prima la sconfitta al 'Vicente Calderon', contro quella che adesso si candida a vincere il titolo in Spagna: l'Atletico appunto. Poi il capitombolo in campionato, che adesso rischia di far diventare ininfluente anche lo scontro diretto coi Colchoneros all'ultima giornata al Camp Nou. Niente di buono per il Barça, campione in carica uscente, che anche a Granada ha mostrato il peggior volto di sé. Martino non è riuscito a sopperiere all'assenza dei centrali difensivi (Puyol, Piqué e Bartra), la squadra è andata in confusione e ha preso gol al primo tiro in porta. Poi, nonostante il possesso palla in percentuali disumane, non è riuscita a pungere con concretezza. Quinta sconfitta in Liga, quanto quelle accumulate complessivamente negli ultimi due campionati.

Lo smarrimento del Barça, e il conseguente sgretolamento dell'impero, vanno di pari passo con la crisi d'identità di Leo Messi. Che dopo aver accusato la botta del Pallone d'Oro (andato a Ronaldo) non è più riuscito a tornare "lui", anche a causa di qualche fastidioso infortunio. La Pulce a Granada si è preso un'altra "libera uscita" dopo quella di Madrid. L'unica ancora di salvataggio per Martino (che in estate sta già pensando di fare i bagagli) resta la coppa del Re contro il Real di mercoledì che sarà trasmessa in diretta esclusiva su Premium Calcio. In caso di nuova sconfitta, il Barça rischia seriamente di avviarsi verso il viale del tramonto, che gli ultimi quattro giorni hanno prefigurato come mai era successo nella storia più recente del club.