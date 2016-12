Barcellona, primo allenamento per Suarez: video

16:10 - Primo allenamento con il Barcellona per Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano non ha avuto sconti dal Tas di Losanna, che gli ha confermato i quattro mesi di stop per il morso 'mondiale' a Chiellini, ma può lavorare con la squadra e dunque si è unito ai nuovi compagni. Suarez è arrivato alla Ciutat Esportiva intorno alle 8.15 e alle 9.30 si è messo a disposizione di Luis Enrique. "Sono contento di sentirmi di nuovo un giocatore", ha detto.

SUAREZ, PRIMO ALLENAMENTO: VIDEO

"Sono felice di stare con i compagni e di sentirmi di nuovo un giocatore di calcio - ha detto dopo l'allenamento Suarez - Non vedevo l'ora di iniziare. Era una situazione che mi metteva a disagio, sto pagando un errore che ho fatto e per il quale ho già chiesto scusa. Ora aspetto il momento in cui tornerò a giocare, sentirò il contatto con i tifosi e proverò la sensazione di giocare in uno stadio come il Camp Nou. Sono molto grato al club per tutto quello che ha fatto per me nelle ultime settimane".

