Barcellona, Neymar: "Il mio contratto è regolare" 

00:35 - Continua a far discutere il trasferimento di Neymar dal Santos al Barcellona. Il presidente catalano Rosell è stato denunciato per un'appropriazione indebita di circa 40 milioni. L'attaccante, da par suo, respinge le accuse: "Non c'è nulla di illegale. Mio padre firmò il contratto ed egli è una persona che gode della mia totale fiducia.Comunque, se qualcuno vuole sapere come stanno le cose non deve chiederlo a me, ma a lui".

L'intervento del calciatore - riportato da alcuni media sportivi - è in relazione alla richiesta della Procura di Barcellona, che indaga sul trasferimento, di allegare al fascicolo anche la denuncia presentata da un socio del Barca nei confronti del presidente, Sandro Rosell, per presunta appropriazione indebita di 40 milioni di euro. Sul trasferimento del calciatore stanno indagando due procure, del Brasile e della Spagna, in seguito a due distinte denunce.

La prima è della società Sonda, proprietaria del 40% del cartellino di Neymar. Sostiene di dover avere altri 25 milioni di euro, in aggiunta ai 7 già ricevuti, perché sarebbe stata truffata. Il calciatore, infatti, sarebbe costato non 57,1 milioni, ma 71,9. L'altra inchiesta, a Barcellona, l'ha determinata Jordi Cases, che accusa Rosell, di aver "distratto" 40 milioni. Le cifre, a quanto pare, coincidono.