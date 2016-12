Barcellona, Neymar fuori un mese

23:54 - Piove sul bagnato in casa Barcellona, già fuori dalla Champions e sconfitto nella finale di Coppa del Re per mano del Real Madrid. Tata Martino perde per un mese Neymar, alle prese con una contusione del quarto metatarso del piede sinistro. Ma non è finita. Tre-quattro settimane di stop anche per Jordi Alba, costretto ad abbandonare il prato del Mestalla nell'intervallo: lo spagnolo accusa un problema al bicipite femorale destro.

Se si tiene conto che l'ultimo impegno della stagione del Barcellona sarà la sfida contro l'Atletico Madrid del 18 maggio, che chiuderà la Liga, sia per Neymar che per Jodi Alba si può parlare di stagione finita. Meno gravi invece le condizioni di Marc Bartra, che ha un problema alla gamba destra: è in dubbio per la sfida contro l'Athletic Bilbao.

I TIFOSI BLAUGRANA CONTESTANO MESSI

La notte da incubo del Barcellona al Mestalla di Valencia, con la sconfitta contro il Real Madrid nella finale di Coppa de Re, è proseguita al Camp Nou. Un gruppetto di tifosi ha atteso la squadra allo stadio al grido di "mercenari". Tra i più bersagliati, secondo quanto riporta la stampa spagnola, il tecnico Gerardo Martino, sollecitato a dare le dimissioni, e Leo Messi, accusato di scarso impegnoSi è così ripetuta la contestazione seguita al rientro da Granada, dopo il ko nell'ultimo turno di campionato.