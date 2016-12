Barcellona: morto Tito Vilanova

22:50 - Tito Vilanova non ce l'ha fatta. L'ex allenatore del Barcellona, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale della città catalana, è morto a 45 anni a causa dell'aggravarsi del tumore alla ghiandola parotidea. Inutile è stato l'ennesimo intervento di urgenza per le complicazioni a livello gastrico, Vilanova si è arreso alla grave malattia che lo perseguitava dal 2011. A darne l'annuncio alla stampa spagnola è stata la famiglia del tecnico.

La più triste delle notizie ha scosso tutto il mondo del calcio che ha perso uno dei suoi protagonisti delle ultime stagioni e una persona stimata oltre i risultati sportivi. Si è arreso a quella malattia che dal 2011 ne ha tediato l'esistenza, costringendolo ad abbandonare la panchina del Barcellona nel luglio dello scorso anno, una ricaduta del tumore alla ghiandola parotidea che lo ha costretto ad arrendersi, nonostante l'ultimo disperato tentativo in sala operatoria.