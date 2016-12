Barcellona, Messi: "Resto qui a vita se la gente lo vuole"

10:25 - Fresco di doppietta nel ritorno in campo dopo due mesi di stop, Leo Messi allontana le voci di mercato sul suo conto e giura amore eterno ai colori blaugrana, lanciando un messaggio importante al club. "Voglio giocare tutta la mia carriera qui a Barcellona, se la gente qui lo vuole...", ha detto l'argentino nel dopo-partita contro il Getafe in Coppa del re. In particolare i rumors parlano di un Psg disposto a sborsare 400 milioni per la 'Pulce'.

Messi ha poi aggiunto di "sentirsi bene". "Ho giocato 30 minuti e la verità è che mi sono sentito bene e senza alcun dolore - ha spiegato - Ora sono felice e spero che questo sarà un grande anno per tutti". Il quattro volte Pallone d'Oro ha anche rivelato di "avere tanta voglia di giocare".