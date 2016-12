Barcellona, Messi: "Ho perso il Pallone d'oro ma vincerò il Mondiale"

15:13 - Sfumato il quinto Pallone d'Oro consecutivo, andato a Cristiano Ronaldo, suo rivale madrileno, per Leo Messi è tempo di concentrarsi sugli obbiettivi del nuovo anno. "Io voglio conquistare la Champions League adesso"- ha detto la Pulce in un'intervista a La Stampa- "Sono sicuro che questo sarà un grande anno: per me, per il Barça e per l'Argentina". "Abbiamo l'età giusta e la mentalità che serve", ha poi concluso il numero 10 dell'Albiceleste.

Tornando sul Pallone d'Oro sfumato contro Cr7, Messi appare quasi sollevato di aver perso il trofeo. "Com'è che si dice? Chi lo vince dopo non va avanti al Mondiale. A me è successo nel 2010" ha scherzato il leader blaugrana. "Sono comunque soddisfatto, Ronaldo lo merita e la sua emozione è del tutto naturale".

Infine una battuta su Tevez, il grande escluso della Nazionale. "Siamo tanti e non tocca a me scegliere"- ha aggiunto Messi- "Se Tevez sarà convocato per me andrà bene, sta facendo un bel campionato, Sabella è un grande ct e sceglierà il meglio.