Barcellona, Messi compra casa sul lago di Como 

14:29 - Una villa sul lago di Como. Come Beckham, come Ronaldo. Questo l'ultimo acquisto di Leo Messi, il fuoriclasse del Barcellona che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe concluso questa mattina l'acquisto di una splendida dimora con vista lago. Da sempre assiduo frequentatore di Milano, molto amico di stilisti come Dolce&Gabbana, l'argentino si è affidato a una società specializzata che ha condotto la trattativa in gran segreto.

Messi avrà dunque la possibilità di soggiornare a pochi chilometri dal centro allenamenti dell'Inter - non a caso tanti nerazzurri hanno casa sul lago di Como, lo stesso Mourinho ha da poco venduto la villa acquistata ai tempi della sua militanza nerazzurra - e magari incontrare Erick Thohir, da sempre suo grande estimatore.