Barcellona, Luis Enrique: "Messi? Meglio di Holly e Benji" 

17:19 - Luis Enrique è sicuro: "Messi? Il migliore al mondo". L'allenatore è più che soddisfatto dell'argentino, che ha servito l'assist per il 2-0 di Neymar contro l'Athletic. "E' il migliore non solo per i gol che fa, ma anche per gli assist". Poi Enrique si lancia in un confornto 'pop': "Cose che non ho visto neance a Holly e Benji..." citando il cartone giapponese (Capitain Tsubasa in originale) in cui, più che nel calcio, i giocatori si dilettano in funambolismo.