Barcellona, la pazienza è finita: tifosi insultano i giocatori

18:12 - Non si placa la polemica intorno al Barcellona, fuori dalla Champions e probabilmente fuori dalla lotta per il titolo in Spagna dopo la sconfitta con il Granada. Un video diffuso da "AS" mostra come al rientro al Camp Nou, i giocatori hanno subito insulti e minacce da parte di un gruppo di ultras: i più bersagliati Pinto ("Vattene ora dal Barcellona, c...") e Neymar. Chiesto infine un colloquio coi capitani.

Per i giocatori insulti quali "indegni", "figli di p..." e "pensate solo al Mondiale". Il peggio capita a Neymar: per lui numerosi ululati di stampo razzista. All'uscita dallo stadio con le auto di proprietà, non si ferma nessuno. Solo Mascherano prende di petto la situazione promettendo impegno massimo nella finale di Copa del Rey mercoledì sera, venendo ringraziato e applaudito. Per gli altri sguardi bassi e fischi. E mercoledì l'avversario si chiama Real Madrid.