Barcellona, l'ex tecnico Vilanova operato ancora di tumore: è grave

16:57 - Dalla Spagna arrivano notizie preoccupanti sulle condizioni di Tito Vilanova. Da venerdì l'ex allenatore del Barcellona è ricoverato in un ospedale della città per l'aggravarsi del tumore alla ghiandola parotide, che lo aveva colpito nel 2011. Secondo quanto riportato da Radio Nacional, Vilanova si è dovuto sottoporre d'urgenza al quarto intervento a causa del sorgere di complicazioni a livello gastrico. Le sue condizioni sono gravi.

LA SOLIDARIETA' DEI GIOCATORI

C'è grande costernazione e sconforto tra i giocatori del Barcellona, all'apprendere la notizia dell'aggravarsi delle condizioni del loro ex allenatore, con il quale hanno iniziato a lavorare questa stagione e con il quale hanno condiviso la gioia per la Liga conquistata con 100 punti l'anno scorso. Tutti i membri dello spogliatoio blaugrana hanno condiviso tra loro le informazioni in proprio possesso, lo stato d'animo generico era quello del malessere e dello sconforto per una notizia sì attesa, ma non così presto. Solo Victor Valdes, dalla sua convalescenza, ha twittato un messaggio di auguri: "Força Mister! Molta Força!", gli altri componenti della rosa hanno preferito chiudersi nei propri pensieri e, alcuni, nelle proprie preghiere, per vedere lentamente scomparire una persona così stimata e così vicina all'ambiente. Quando a luglio hanno saputo che Vilanova lasciava il Barça, tutti sapevano che sarebbe stato per sempre: ma non che le condizioni si sarebbero aggravate così in fretta.

