Barcellona, ecco la lista dei desideri di Martino: presente anche Klose 

16:50 - Voci che si rincorrono. Anticipazioni, supposizioni, smentite. Avanti così, ormai da mesi. Ogni singolo giorno. Martino resta?? Martino se ne va? Prolunga? Scappa? Quale il futuro del Barcellona? La stampa spagnola è scatenata - da una parta quella catalana, dall'altra quella castigliana - e come se non bastasse, giusto per aumentare la bagarre, ora in più si sono aggiunte quella brasiliana e pure quella araba. Due bombette, le ultime in ordine di tempo, buttate lì a creare ulteriore scompiglio. La prima, a firma Espn, riguarda un documento segreto che l’allenatore del Barcellona aveva inviato all’ex presidente Rosell per il mercato invernale. Otto nomi, otto obiettivi per gennaio. Tutti puntualmente disattesi. Una lista della spesa comprendente anche l’attaccante della Lazio Miroslav Klose, definito dal Tata "un buon rinforzo per cui poter arrivare a spendere, vista l’età, non più di due milioni". Oltre al tedesco Aguero, Arda Turan, Gundogan, Filipe Luis, Subotic, Vergini e Doria. Desideri, come detto, tutti andati a vuoto. E allora, è solo un caso che questa lista sia uscita proprio ora? Forse sì. Ma forse anche no. Perché, ed ecco la seconda notizia di giornata, quella lanciata dai media arabi, Martino avrebbe pronte le valige e sarebbe vicinissimo a un club del Qatar! Buttata lì così, giusto per mettere altra benzina sul fuoco. A quattro giorni dal Clasico col Real. Decisivo per la Liga. Insomma, se non un braccio di ferro, qualcosa che gli assomiglia molto.