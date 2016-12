Barcellona, Dani Alves: "Ridate il lavoro a chi ha lanciato la banana"

21:46 - Dopo aver mangiato una banana in risposta al pessimo gesto di un tifoso del Villarreal e aver così innescato una vasta campagna contro il razzismo, Dani Alves prova a giustificare il responsabile del lancio, che in seguito all'episodio ha perso il posto di lavoro: "Chiedo che venga reintegrato, non voglio ferire nessuno - le parole del brasiliano alla radio catalana RAC1 -. Probabilmente voleva fare uno scherzo e ha scatenato un pandemonio".

I fatti: durante Villarreal-Barcellona del 27 aprile scorso, un tifoso - dagli spalti - lancia una banana a Dani Alves, che prontamente la raccoglie e la mangia. L'autore del gesto, il 26enne David Campayo, viene subito individuato e bandito a vita dallo stadio del Villarreal. Inoltre, il club spagnolo tronca immediatamente la collaborazione esistente col ragazzo mentre la giustizia sportiva lo punisce con due anni lontano dagli stadi. Campayo, soprattutto, perde il posto di lavoro (era allenatore di una squadra di serie inferiore) e ora rischia tre anni di carcere per il reato di discriminazione, odio o violenza per motivi razzisti.



Sull'episodio, adesso, è tornato proprio Dani Alves, che ha parole di comprensione nei confronti del ragazzo: "Ridategli il lavoro - dice il giocatore del Barcellona - . Non voglio ferire nessuno, probabilmente voleva fare uno scherzo e ha scatenato un pandemonio. Chiedo che venga reintegrato. Le critiche di alcuni tifosi del Barça? Se la gente mi accetta per come sono, bene, altrimenti andrò da un'altra parte, che piaccia o meno sono parte della stupenda storia di questo club, ma ho bisogno di energia, devo essere felice".