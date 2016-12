Barcellona, Dani Alves: lezione ai razzisti

11:32 - A Vila-Real la tristezza e l'emozione per la scomparsa di Tito Vilanova non è riuscita a fermare i razzisti. Durante la partita di Liga tra i padroni di casa e il Barcellona, Dani Alves stava battendo un angolo, quando dagli spalti è piovuta una banana. Il brasiliano l'ha raccolta e se l'è mangiata. "Mio padre mi ha sempre detto: figlio mangia la banana che impedisce i crampi, come avete indovinato?", il messaggio ironico scritto poi su Instagram.

Intanto, il Villarreal ha già individuato il tifoso autore del "lancio della banana". L'autore dello stupido gesto rischia di brutto: anche di essere bandito per lungo tempo dagli stadi (oltre che multato pesantemente). Secondo la ricostruzione, il club avrebbe individuato l'abbonato a cui adesso revocherà la tessera a vita. Fondamentale è stata la collaborazione delle persone che sedevano intorno a lui e che hanno permesso l'identificazione del tifoso.

NEYMAR: "SIAMO TUTTI SCIMMIE"