Barcellona, avviate le trattative per il rinnovo di Messi

17:23 - Messi-Barcellona: prove di rinnovo. Il nuovo presidente catalano, Josep Maria Bartomeu, ha deciso di risolvere subito il problema leagato al prolungamento del contratto del fuoriclasse argentino. Dopo la questione Neymar, che ha portato alle dimissioni di Rosell, è inevitabile che sia proposta alla Pulce un sostanzioso ritocco dell'ingaggio: "Lionel è il giocatore più forte del mondo ed è giusto che sia anche quello che guadagna di più".

Il polverone alzato dal caso Neymar potrebbe avere conseguenze ancora più gravi di quelle già verificatesi (dimissioni di Sandro Rosell), l'entourage di Messi non ha gradito lo stipendio dell'ex attaccante del Santos, tenuto ben neascosto dall'ormai ex presidente catalano, equivalente a 56,7 milioni di euro netti "spalmati" su 5 anni.



Secondo indiscrezioni, Messi dovrebbe percepire molto di più dell'asso brasiliano. Nei prossimi giorni Jorge Messi, padre-manager del fuoriclasse argentino, farà conoscere la sua proposta, ma già in una recente intervista ha messo le mani avanti. Ha infatti ricordato che il figlio non intende accettare le offerte stratosferiche del Psg o di altri club, ma ha avvertito: "Solo Dio sa cosa ci riserva il domani". Bartomeu inoltre, sarebbe intenzionato a prolungare il contratto anche a Tata Martino fino al giugno 2014, proprio quando scadrà il suo mandato da presidente.