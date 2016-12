Barbara Berlusconi: "La Juve non è molto più forte del Milan" 

15:50 - Silvio Berlusconi ha punto Inzaghi con una battuta, Barbara invece vede positivo dopo il ko con la Juventus: "Non sono molto più forti di noi. Rispetto alla sfide dell’anno scorso ho visto una differenza incredibile". La figlia e ad rossonero continua: "Non ci siamo mai arresi fino all’ultimo secondo. Forse ci si aspettava troppo per l’entusiasmo creato dalle prime due vittorie, ma abbiamo affrontato una squadra tosta".

"Non dimentichiamoci che Pippo, pur con la sua carica, è alla sua prima esperienza: ora il calendario è favorevole, questa squadra ha bisogno di tempo per ricostruirsi, ma io sono fiduciosa" , la chiusura di Barbara nelle parole riportate dal Corriere della Sera.