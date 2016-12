Barbara Berlusconi: "La Germania ha avuto il coraggio di cambiare"

15:03 - La vittoria della Germania al Mondiale per Barbara Berlusconi è meritata. L'ad del Milan ha commentato il successo tedesco in Brasile: "E' una vittoria che viene da lontano, quando la Germania nel 2000 ha deciso di cambiare uomini e regole. Hanno dimostrato di avere una forte programmazione e di possedere una federazione capace, investendo molto nei vivai e sui conti in ordine. Tutto ciò che in Italia non si è fatto e non si vuole fare".

L'amministratore delegato rossonero ha scritto un altro capitolo sulla questione federale dopo gli attacchi dei giorni precedenti: "Hanno avuto il coraggio di cambiare e di fare tutto ciò che in Italia non si vuole fare. Investimenti massicci e obbligatorio sui giovani vivai, sugli stadi e su una vincente integrazione multietnica. Hanno meritato il Mondiale perché sono la squadra più forte".