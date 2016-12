Barbara Berlusconi: "La famiglia investirà ancora nel Milan" 

23:43 - Barbara Berlusconi sogna una grande Milan per il futuro ed è più che mai determinata: "La famiglia ha deciso di investire per colmare il gap con gli altri top club europei. Tutta la famiglia è coinvolta in questa avventura, in questo sogno". L'ad rossonero, nel giorno della presentazione di Casa Milan, intervistata per SportMediaset da Carlo Pellegatti, non si sbilancia su Seedorf: "Una decisione verrà presa nei prossimi giorni per il bene del Milan".

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

23:15 MILAN, SI E' CHIUSA LA SERATA DI GALA

Come riportato da milannews.it, la serata di Gala di Casa Milan si è conclusa con un bellissimo spettacolo pirotecnico.



21:10 A CASA E' COMINCIATA LA CENA

Come riportato da acmilan.com, è iniziata la cena al Ristorante Cucina Milanello a Casa Milan, con tutti gli ospiti e gli invitati rossoneri.



20:45 ARRIVA ANCHE SHEVCHENKO: "CHE BELLO TORNARE A MILANO"

Uno dei grandi ospiti della serata è Andriy Shevchenko, che ha parlato a Milan Channel prima della cena: "Bello tornare a Milano, questa nuova sede è bellissima, è da batticuore, sono stati anni bellissimi in questa città. La squadra non ha vissuto una bellissima stagione ma ora è finito tutto, il club deve guardare avanti e sono sicuro che Galliani e il Presidente faranno qualcosa di speciale, spero che il Milan torni grande in Italia e in Europa. Ho visto Kakà rinascere, è stato difficile anche per lui quest'anno ma ha giocato molto bene. Noi tifosi speriamo che resti. La società presto deciderà per Seedorf, penso che gli inizi da allenatore siano sempre difficili ma Clarence ha fatto tutto il possibile ed è stato bravo. Il Milan è casa mia, vediamo quando potrò tornare".



20:00 TUTTO PRONTO PER LA CENA IN SEDE

Tra poco inizierà la cena alla "Cucina Milanello", il ristorante della nuova sede rossonera.

18:10 VISITA FINITA, LA SQUADRA ESCE DA CASA MILAN

E' terminata la visita della squadra, che è uscita da Casa Milan ed è andata a salutare i tifosi presenti. Molti applausi hanno accolto i giocatori e Clarence Seedorf, che prima di salire sul pullman e lasciare la nuova sede si è così rivolto ai sostenitori: "Grazie, a presto".



18:05 TASSOTTI: "FUTURO? VEDREMO, PARLERO' CON LA SOCIETA'"

Mauro Tassotti ha parlato a Milan Channel del suo futuro, che potrebbe essere lontano dal Milan: "Vediamo, parlerò con la società e vedremo cosa succederà. Visitare la sede e il museo è davvero emozionante".



18:01 GALLIANI: "KAKA' RESTA AL 99,9%, VENERDI' INCONTRERO' IL VALENCIA PER RAMI"

Adriano Galliani ha parlato a Milan Channel del futuro di Rami e Kakà: "Ho detto a Rami che oggi scadeva il termine per il suo riscatto. Noi abbiamo già detto no al Valencia per il riscatto alla cifra stabilita, ma siamo ad una nuova trattativa per il suo acquisto. Venerdì a Lisbona per la finale di Champions incontrerò i dirigenti del Valencia e inizieremo una nuova trattativa. Lui vuole rimanere, ieri ha fatto un'altra grande partita e quindi speriamo in bene. Casa Milan? Merito di Barbara Berlusconi e del suo team che hanno voluto fortemente questa iniziativa, io ho provato grandi emozioni. Kakà? Certo che lo teniamo, al 99,9 periodico rimane con noi".



17:56 TERMINATA LA VISITA AL MUSEO

La squadra ha finito di visitare il museo e si è spostata nello store del club.



17:40 BARBARA BERLUSCONI: "FELICE PER L'EMOZIONE DI GALLIANI"

Barbara Berlusconi, a Milan Channel, ha commentato la commozione di Adriano Galliani: "Sono felice di aver visto la sua emozione, è un grande regalo".



17:38 GALLIANI: "CHE EMOZIONE"

Adriano Galliani ha parlato a Milan Channel durante la visita del museo: "Non l'avevo ancora visto tutto finito, è una vera sorpresa. Barbara e la sua squadra hanno fatto un grande lavoro. Mi sono commosso, il merito di tutti questi successi è del presidente Silvio Berlusconi".



17:25 LA SQUADRA VISITA IL MUSEO

Dopo il taglio del nastro effettuato da Barbara Berlusconi, la squadra è entrata nella nuova sede per visitare il museo del club rossonero.



17:23 NASTRO TAGLIATO, INAUGURATA UFFICIALMENTE CASA MILAN

Barbara Berlusconi ha tagliato il nastro di Casa Milan, inaugurando ufficialmente la nuova sede del club.



17:17 E' ARRIVATO IL PULLMAN DEL MILAN CON LA SQUADRA

I giocatori, insieme al tecnico Clarence Seedorf, sono arrivati per l'inaugurazione di Casa Milan. Tra poco avverà il taglio del nastro. Presenti anche il sindaco di Milano Pisapia, il presidente Figc Abete, l'avvocato del club rossonero Cantamessa, Altafini, Albertini e Inzaghi.



16:52 DONADONI NON SARA' PRESENTE

Tra gli ospiti dell'inagurazione di Casa Milan non ci sarà Roberto Donadoni. Un'assenza di opportunità visto che il nome dell'attuale allenatore del Parma viene accostato ai rossoneri come possibile sostituto di Seedrof.

16:03 CENA A CUCINA MILANELLO CON SQUADRA E VIP

Questa sera all'inaugurazione di Cucina Milanello, il nuovo ristorante di Casa Milan, vi parteciperanno la squadra rossonera e importanti nomi appartenenti alla storia milanista.

15:00 BARBARA BERLUSCONI: "CHAMPIONS? UN MUST PER IL 2016"

"La Champions per il Milan deve essere un must. Speriamo per l'anno prossimo, ma sicuramente nel 2016. Mio padre e Galliani stanno lavorando per un nuovo ciclo e mi auguro che la squadra torni nel posto in cui merita di stare", ha fatto il punto Barbara Berlusconi.

14:45 BARBARA BERLUSCONI: "KAKA'? SPERO RESTI"

"Kakà è un grande giocatore e un punto di riferimento, mi auguro resti per contribuire a rifare grande il Milan", ha detto Barbara Berlusconi.

13:52 BERLUSCONI IN VISITA SETTIMANA PROSSIMA

Il presidente Silvio Berlusconi visiterà la nuova sede del Milan la prossima settimana.

12:20 BARBARA BERLUSCONI: "VOGLIAMO TORNARE GRANDI"

E' un giorno importante per il Milan, è un giorno importante per Barbara Berlusconi che ha fortemente voluto la nuova sede del club rossonero. Nel giorno dell'inaugurazione l'ad rossonero è felice ed emozionata: "E' un sogno che si realizza, sono molto emozionata. Abbiamo pensato ai nostri tifosi quando abbiamo progettato questa sede. Abbiamo scelto oggi come giorno per inaugurarla perché i tifosi vengono da un campionato sicuramente deludente e vogliamo che incomincino a gioire guardando al passato, ma siamo proiettati al futuro. Innovare nella tradizione sarà il nostro motto". Una sede che ha una piazza di 25mila metri quadrati che può contenere 25mila tifosi rossoneri e Lady B sa come vorrebbe riempirla: "E' la piazza più grande di Milano, il mio grande sogno è che possa presto accogliere i tifosi che vogliono festeggiare un altro grande trofeo".

Per conquistare un nuovo successo, la famiglia Berlusconi ha deciso di investire ancora: "Mio padre vuole un ritorno ai grandi livelli. Oggi più che mai siamo coinvolti in questa avventura che ci ha riempito la vita in questi ultimi 28 anni". E Seedorf potrebbe non essere nel futuro: "Una decisione verrà presa nei prossimi giorni per il bene del Milan".

11:50 CASA MILAN: GLI ORARI AL PUBBLICO

Oggi l'inaugurazione, lunedì prossimo l'apertura ufficiale: Casa Milan aprirà ufficialmente il 26 maggio, dalle 10 alle 20, 7 giorni su 7.