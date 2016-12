Bancarotta Vieri, chiesta l'archiviazione per il fallimento della Bfc

16:27 - Il pm di Milano, Maurizio Ascione, ha chiesto l'archiviazione della posizione dell'ex bomber di Juve, Inter e della Nazionale, Christian Vieri, nonché quella di sua madre nel procedimento per bancarotta in relazione al fallimento della Bfc, società dichiarata fallita con un passivo di 14 milioni di euro. Vieri e sua madre, che erano stati iscritti nel registro degli indagati, si erano presentati spontaneamente davanti al pm, assistiti dall'avvocato Danilo Buongiorno.

Vieri aveva in sostanza riferito di aver solo finanziato con circa tre milioni di euro la società e, quindi, di esserne creditore. Entrambi avevano sostenuto di non aver avuto alcun tipo di attività gestoria nella Bfc.