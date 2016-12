Banana a Dani Alves: il Villarreal si autopunisce

10:05 - Una tribuna dello stadio Madrigal di Villarreal, in cui lo scorso 27 aprile un tifoso lanciò una banana contro il giocatore del Barcellona Dani Alves (che per tutta risposta, dopo averla raccolta, la mangiò), resterà chiusa in occasione del playoff di Europa League che il club dovrà disputare ad agosto. Lo ha annunciato la stessa società, spigando che così il Villarreal intende "mandare un messaggio contro razzismo e xenofobia ed affermare molto chiaramente, una volta di più, la posizione del club su questa vicenda", si legge in un comunicato.

Sulla parte dello stadio chiuso al pubblico sarà istallato uno striscione con la scritta "no al razzismo" secondo i dettami della Uefa, organizzatrice dell'Europa League, per sanzionare episodi simili. Ai tifosi interessati dalla decisione verranno assegnati posti in altri settori. All'inizio di maggio il club è stato punito con una multa di 12.000 euro, ma nessun provvedimento di chiusura e' arrivato dalla Federcalcio spagnola.