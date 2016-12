Balotelli: "Un giorno tornerò con Mourinho"

12:13 - Mario Balotelli e il Milan: venerdì 31 gennaio, sarà giusto un anno dal suo arrivo a Milano, sponda rossonera. Una nuova vita, dopo le stagioni con l’Inter con Mancini e Mourinho e i due anni e mezzo col City e Mancini.

Il presente e il futuro immediato di Balotelli sono col Milan. Ma nel futuro che sarà, nei suoi progetti (o nelle sue idee) ci può stare il ritorno con Mourinho: al Chelsea o chissà dove.

In una intervista al Daily Mirron, SuperMario ha detto. "Mi piacerebbe tornare a giocare sotto la guida di José - dice l'attaccante del Milan -. Durante i miei primi giorni all'Inter abbiamo avuto alcuni problemi, poi però il nostro rapporto è diventato di reciproco rispetto e oggi fra noi due c'è una sincera amicizia. Non è mai noioso giocare agli ordini di José. Giocare nella squadra di Mourinho vuol dire far parte di una famiglia – conclude Balo-. Se le cose vanno bene in famiglia, nulla importa di ciò che accade fuori: questo è il suo principio".