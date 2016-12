Balotelli, un flop che costa 10 milioni

15:47 - (r.o.) - Anche il Coni (presidente Malagò) si espone: "Balotelli non è stato l'unico a perdere, ma di sicuro è stato deludente". Wenger da Londra, casa-Arsenal, dice: "Balotelli? Non mi interessa". (Fino all'altro ieri sì). Buffon e De Rossi hanno detto la loro, a proposito di "figurine", non uomini veri. Prandelli si è preso in carico il suo fallimento, "progetto attorno a Balotelli, sbagliato". E dal Milan i segnali di insofferenza verso SuperMario si sprecano, da mesi. Pippo Inzaghi, a quanto pare, non lo inquadra nel suo progetto.

E' che lo sport prediletto è avercela con Balotelli, arbitri compresi, che non gli perdonano niente, mentre agli avversari che lo maltrattano perdonano molto. Poi lui ci mette del suo, lo fa fin dal primo giorno con l'Inter e sono passati quasi sette anni: da Mancini a Mourinho, dal Mancini bis ad Allegri e Seedorf fino a Prandelli, nessuno è riuscito a capire Mario, né Mario ha aiutato a farsi capire.

E' che oggi, Balotelli passa da caso-italiano a caso-milanista. Inquadrato in un programma tecnico e di mercato difficile da comprendere, col suo manager Raiola che tesse, con pazienza, la tela che porta Balo altrove. All'estero. Ma dove?

Restare al Milan pare un controsenso. In diciotto mesi, ha esibito di tutto. Galliani lo adorava (oggi?), Silvio Berlusconi non lo ha mai amato, Barbara Berlusconi ha appena detto che "non è insostituibile". E nell'idea-mercato Milan, la cessione di Balotelli fino a ieri faceva balenare l'idea di ricavare tanto, la soglia dei 30 milioni, poi dipende dal Mondiale.

E il Mondiale di Mario, dell'Italia e di Prandelli è stato un clamoroso flop. Che si dirige verso un mercato al ribasso (non oltre i 18-20 milioni, oggi) per il più illustre dei nostri calciatori, per il solo attaccante che abbia un peso e una fama internazionali, e difatti spentosi lui si è spenta tutta la Nazionale. Come era accaduto, all'inverso, agli Europei del 2012, quando attorno al motore-Balotelli si era accesa la squadra, fino alla finale.

Questo è quanto. Piaccia o no, Balotelli era e rimane l'unico talento (giovane) del calcio italiano. Ancorché inespresso a pieno titolo, ma probabilmente il suo grado di espressione è questo, inutile aspettare il giorno in cui Mario esploderà. Sarà sempre così, come è stato (é) Antonio Cassano, fra estasi e delusione.

La Nazionale si rinnova e il nuovo ct farà le sue scelte. Il Milan ha già voltato pagina e si accinge a farla. Non sarà facile risolvere la questione, né sarà semplice ricavare cifre esagerate dalla sua cessione. Il flop in rossonero costa almeno 10 milioni. Il resto lo sappiamo: lo sport preferito è avercela con SuperMario.