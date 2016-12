Balotelli, tweet con due pistole: "Conta solo la famiglia, la vita è piena di gente falsa"

18:47 - Dopo lo strano tweet di domenica ("La vita è piena di gente falsa, non credere in nessuno solo nella tua famiglia", il tutto accompagnato da una mano bianca e una nera che si stringono a forma di pistola), che secondo alcuni poteva essere riferito all'esclusione dall'11 titolare nel match con la Lazio, Mario Balotelli - con un altro tweet - spiega il senso delle sue parole, escludendo ogni nesso col Milan: "Riferito alla vita di tutti i giorni - scrive l'attaccante rossonero sul social network -. Non mi sembra un'affermazione sulla quale fare delle polemiche. Bah! FORZA MILAN comunque!".