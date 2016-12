Balotelli stop: è affaticato 

11:33 - Il Milan è tornato in campo, per preparare la delicatissima gara di domenica contro il Parma. E Mario Balotelli ha lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare. Non ci sono altri particolari, e se vogliamo chiamarlo allarme oppure niente, lo capiremo nelle prossime ore. Nulla a che vedere, speriamo, con le scorie lasciate dalla notte di Madrid, fra critiche, rabbia verso l'arbitro, depressione poi, risate sull'aereo, qualche tifoso contro e una serenità da ritrovare. Lui come tutto il Milan. Da ritrovare solo vincendo. Ovvio.

Nel corso dell'allenamento, una curiosità che abbiamo da Milan Channel. Seedorf ha interrotto il lavoro e ha parlato ai giocatori: “Cerchiamo di giocare semplice, cerchiamo il passaggio sicuro. Vedo il mio compagno, gioco il pallone e vado. Se pensiamo di risolvere la situazione con una giocata bella e difficile, poi perdiamo l'attimo: dobbiamo sapere prima dov'è il compagno e fare la giocata giusta. Cerchiamo di giocare a tre tocchi, alziamo la testa e giochiamo la palla, altrimenti prima o poi l'avversario ci prende la palla”. Niente di clamoroso, questo è un po' l'abc del buon calcio. Ma ci vuole anche questo, è evidente, per risollevare il Milan dal suo stato di crisi.