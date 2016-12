Balotelli si dà al ping pong e attacca chi lo critica

19:05 - Mentre i suoi compagni di Nazionale erano in Spagna e a Milanello si preoccupavano della sua spalla, Balotelli si è fatto fotografare con due racchette da tennis tavolo in mano. La cosa non è piaciuta al Milan, ma Mario ha risposto via Twitter: "Il Milan non gradisce cosa? Non stavo giocando, e se fosse sono mancino...". E ancora: "Continuate a credermi uno scemo, quelli come voi (che giudicano senza conoscere) li mangio in partenza".

Oltre a questo, Balotelli ha tenuto a precisare che nessuno deve credere a nulla che non provenga dal suo account Twitter, chiedendo ai suoi follower poi: "Ci sarà un motivo se l'ho scritto, no?". Conclude poi con un emblematico, durissimo terzo tweet: "Sfigati".

Poco dopo la sfuriata, il numero 45 rossonero ha postato altri due tweet. Il primo è il seguente: "L'impossibile! Sto facendo il massimo per recueprare per sabato. Non ce la faccio più a non giocare". Il secondo, molto più diretto e duro: "CAN I LIVE?". Lapidario il commento di Clarence Seedorf: "Non so niente, sinceramente". Ben più pepatop quello del fratello Enoch: "Ma è possibile che per una foto del genere lo si critica io non ho più parole... Poi i giornalisti sono tutti allupati che non vedono l ora di attacarlo. Finisco dicendo ricordiamoci cosa ha fatto per il Milan e l'Italia quindi ogni tanto lasciatelo sereno".