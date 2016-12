Balotelli: sesso per tre ore con Emma 

17:53 - Manna dal cielo per i tabloid: Mario Balotelli è tornato a far parlare di sè per le sue avventure fuori dal campo. Il Mirror rivela di un flirt con Emma Dalton, una parrucchiera tifosa del Liverpool. Dopo la rottura con la fidanzata Fanny Neguesha, Supermario sembra sia tornato a far collezione di donne. Emma ha rivelato tutto a un suo amico: "Abbiamo fatto sesso per tre ore a casa sua. Durante l'atto mi ha detto: 'Mi piace. Questo mi aiuta a giocare meglio'". Peccato che contro l'Aston Villa, all'esordio ad Anfield Road con la maglia dei Reds, Balo abbia steccato.



Il racconto della giovane continua: "Poi mi ha fatto prendere un taxi nel bel mezzo della notte. Pensavo fosse cambiato e maturato, invece... Il giorno dopo mi ha chiamato dicendomi che voleva essere solo un amico". Così Emma, per vendetta, gli ha mandato una foto del suo lato B con una bella "X" rossa sotto le iniziali MB. Eliminato!