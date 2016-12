Balotelli, selfie profetico. O no? 

22:34 - Balotelli. Chi se non lui? Il Milan gioca questa notte (le 2.00 in Italia) con l'Olympiacos, a Toronto, prima gara della lunga tournée americana. Mario ha raggiunto la squadra direttamente a New York, carico di buoni propositi (non li hai negati) e di tutti quei dubbi che Pippo Inzaghi, senza giri di parole, ha detto di voler risolvere. In un senso (Balo rimane), o nell'altro (Balo parte).

C'è questa lunga parentesi americana per capire, a parole e sul campo, quali siano in margini di miglioramento. C'è un mercato lungo fino fine agosto, per sistemare eventuali pendenze. Ci sono le prospettive intime di SuperMario, sempre molto attenti a parlare anche attraverso le immagini, che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae in primo piano, alle sue spalle El Shaarawy e Mastour. Facile capire il presente e un lungo futuro di un tridente rossonero di sicuro molto ben assortito.

E detto che negli Usa, manco a dirlo, appena è arrivato Balotelli si è scatenata la calcio-mania, parole ulteriori, al momento, non servono. Fra Balotelli, il Milan e il mercato il discorso è molto aperto. Aperto a ogni soluzione. Dipende molto (tutto) da lui: Mario.