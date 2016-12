Balotelli, relax e sigarette a Miami

14:58 - In attesa di capire se il suo futuro sarà ancora al Milan, Mario Balotelli è volato negli Stati Uniti dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Dopo essere stato al centro di numerose polemiche per le deludenti prestazioni offerte al Mondiale, l'attaccante rossonero si sta rilassando a Miami in compagnia della fidanzata Fanny Neguesha. Un po' di relax che contempla anche qualche sigaretta fumata a petto nudo sul balcone del suo alloggio, come testimoniato dal "Daily Mail" (nella foto a sinistra).