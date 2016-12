Balotelli preoccupa Prandelli: c'è l'alternativa Cassano 

18:02 - Non c'è pace per Mario Balotelli: ora il problema si chiama Nazionale. Il Milan fatica a gestirlo e questo complica i piani di Prandelli che puntava tutto su di lui per il Mondiale. La prova inconcludente in campo a Roma, ancor prima della scenata con Seedorf e in tv, preoccupano il ct che ora sta pensando a un'alternativa: così salgono le quotazioni di Cassano. Fantantonio potrebbe essere schierato come falso 9 al centro dell'attacco azzurro.

La convocazione di Balotelli non è a rischio, ma il posto da titolare fisso è più che in bilico. La Gazzetta Sportiva scrive che Prandelli sta varando il piano B, piuttosto clamoroso perché prevede Cassano come finto 9. Più indietro nelle quotazioni i giovani Immobile e Destro e anche Osvaldo, attaccante sul quale il ct puntava molto ma la molta panchina alla Juve lo ha messo un po' in disparte. Supermario è ancora in pole, ma in queste ultime tre partite di campionato e nei test pre-Mondiali dovrà dimostrare tutto il suo valore. E soprattutto di avere tanta voglia di trascinare gli azzurri in Brasile. Serve il Balo di Euro 2012, Prandelli sa come fare a recuperarlo ma questa volta gli concederà solo poche chance.