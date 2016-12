Balotelli niente Juve: è una maledizione

17:44 - Mario Balotelli soffre. La spalla continua a tormentarlo: lavoro personalizzato, niente allenamento collettivo nell'antivigilia di Milan-Juve, e prospettive minime per scendere in campo domenica sera, a San Siro. Oggi per SuperMario si prospetta la tribuna. Domani la verifica con Clarence Seedorf che vuole capire. In campo scenderà Pazzini, questo è sicuro. Per Balo ci potrebbe stare la panchina, lui sta lavorando da solo, e sodo, proprio per partecipare all'evento di domenica sera.

In tal senso, attorno a Balotelli c'è una casistica da maledizione-Juventus che fa riflettere. Arrivato al Milan a gennaio 2013, Mario non ha potuto giocare il primo Juve-Milan (21 aprile 2013) perché squalificato a seguito dell'espulsione in Fiorentina-Milan. E nemmeno il secondo Juve-Milan della sua vita in rossonera l'ha visto in campo, il 22 settembre scorso: anche lì sotto squalifica di 3 turni rimediata al fischio di chiusura di Milan-Napoli.

Come vogliamo chiamarlo l'effetto-Juve su SuperMario?