Balotelli, lo vogliono in quattro. Ma... 

22:32 - Quel tweet di Balotelli, in Italia non mi capiscono e all'estero sono un idolo (libera traduzione, ma questo è il concetto/pensiero), apre formalmente e non solo lo stato di crisi. Fra Mario e il Milan, ma sarebbe stato lo stesso fra Mario con Juve o Roma, com'era stato con l'Inter, quell'Inter immersa nel Triplete e nei ripetuti scudetti. E' la zona-Italia che non appartiene al mondo di Balo, gli eccessi di pressione e di attenzione e di critica che lo coinvolgono e lo travolgono. Sul campo e fuori. E non sempre, e non soltanto, per colpa sua. Diamogliene atto.

Comunque sia, è un problema serio. Per il Milan e anche per Prandelli, a due mesi dal Mondiale con un giocatore-simbolo di Casa-Italia (Balo lo è) che rischia di perdere serenità e dunque qualità. Chiedergli, a 24 anni, di cambiare e di maturare è un non senso: lui è così. Prendere o lasciare. Gli eccesi gli appartengono, quando avrà 30 anni andrà meglio, e José Mourinho, che lo conosce forse meglio di tutti, ha già spiegato che quella -più o meno a 27-28 anni- sarà la soglia del miglior Balotelli possibile.

Intanto per il Milan d'estate, con Mino Raiola in regia, sarà il caso di scegliere la soluzione meno indolore. Un anno e mezzo di Balotelli è poco, quasi niente. Molto si è capito e molto resterebbe da fare, in futuro. Ma trattenerlo per forza, contro la sua volontà (vedi il tweet) o contro la logica di un'Italia del calcio che gli sia ostile, può essere controproducente.

Il divorzio, se divorzio deve essere, non sarà indolore. Perdere Balotelli significa perdere un campione. La corte dei pretendenti, al momento, non è ricca: da qualche settimana si parla del Monaco, grandi ambizioni; a marzo era stato Mourinho a far balenare l'idea-Chelsea; all'inizio di primavera un sondaggio da parte del Tottenham; si parla anche del Parsi St Germain, nel caso dovesse privarsi -ma sembra difficile- di Cavani. Ipotesi. E grattacapi. Questo del Milan, soprattutto. Per non parlare del caso-Seedorf.