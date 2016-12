Balotelli jr insultato: condannati due tifosi

11:37 - Mentre il SuperMario Balotelli non demorde nella sua continua caccia alle copertine (passa col rosso, l'ultima, dopo gli sberleffi allo United e le ritorsioni razziste sofferte), il fratello Enock Baruawh procede -di riflesso e nel suo piccolo- con le disavventure che un po' si va cercando e un po' lo inseguono. E l'ultima (sofferta) trova una sorta di risarcimento morale visto che la Questura di Brescia ha emesso due provvedimenti di interdizione allo stadio, i cosiddetti Daspo, per i cori razzisti nei confronti di Enock Baruawh.



Enock giocatore del Vallecamonica, formazione bresciana che milita nel campionato Eccellenza, era stato preso di mira nel corso della gara contro il Darfo Boario di due settimane fa. I tifosi del Darfo avevano esposto anche uno striscione contro la Polizia. Uno dei responsabili era già stato individuato. I due nuovi Daspo sono stati emessi nei confronti di un trentenne bergamasco e di un 33enne di Iseo (Brescia). Per il primo il divieto di accedere a manifestazioni sportive è di sei anni, mentre per il secondo il Daspo è di cinque anni.