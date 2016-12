Balotelli in tribuna per City-Liverpool

16:40 - Balotelli attende il via ufficiale alla sua avventura al Liverpool: firmerà un triennale con opzione per il quarto anno con un ingaggio di 5,8 milioni di euro (l'annuncio dovrebbe avvenire martedì). Intanto SuperMario sarà in tribuna stasera all'Etihad Stadium per assistere alla sfida di Premier League tra la sua nuova squadra, i Reds, e la sua ex, il Manchester City. Prima del fischio d'inizio l'attaccante incontrerà i nuovi compagni in hotel.

Balotelli è tornato in Inghilterra dopo aver trascorso il weekend in Italia: a Gallipoli ha incontrato la figlia Pia, in vacanza in Puglia con la mamma Raffaella Fico.