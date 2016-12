Balotelli ha già vinto con Fanny

09:59 - Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva le immagini di Balotelli e Fanny in atteggiamenti rilassati sulle spiagge brasiliane. Mario è felice, e vive un momento d'oro: dopo il "sì" per il matrimonio con la modella belga, la rete all'Inghilterra e una serenità mai vista. Merito di Fanny? Probabilmente: la donna ha dato quella tranquillità di cui un ragazzo come Mario, sovraesposto ai media, aveva un estremo bisogno.

MA SPUNTANO I LITIGI

Ma dal ritiro azzurro emerge che tra baci e foto su twitter, Mario e Fanny non si sono trattenuti all'Hotel Portobello da un vivace battibecco, nei giorni scorsi, davanti a diversi testimoni. ''Non puoi pensare che noi due dobbiamo essere sempre d'accordo", avrebbe detto lei a lui.