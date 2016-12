Balotelli, foto con un'arma: "Un bacio a chi mi odia" 

13:31 - Altra, ennesima, Balotellata. Nella notte Supermario Balotelli ha postato una foto che lo ritrae con un'arma puntata. Nel mirino dell'attaccante ci sono tutti quelli che lo hanno criticato, il commento non lascia dubbi: "Un grande bacio a tutti coloro che mi odiano". Un gesto provocatorio, poi qualcuno ha consigliato Balo e la foto è stata rimossa da Instagram, troppo tardi. Il tutto proprio nel giorno in cui Inzaghi si è presentato al Milan e ha detto: "Balotelli sarà un esempio". L'inizio è tutto in salita, la pazienza dalle parti di Milanello sembra essere finita. Una grana in più per il nuovo allenatore.