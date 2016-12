Balotelli da record, Gerrard pazzo di lui

20:28 - Inter, Manchester City, Milan e ora Liverpool. Quattro maglie diverse, stesso finale. Palla in rete con la musichetta della Champions in sottofondo. Il primo Balotelli europeo in Reds è già da record, perché nessuno, tra i giocatori italiani, aveva mai segnato nella massima competizione europea con quattro squadre diverse. E allora si capisce il sorriso aperto nella foto postata con Gerrard e si capiscono anche le parole del suo capitano: "Bisogna dare a Mario il massimo della fiducia. Molti dubitano del suo contributo senza palla e in termini di volontà, ma avete visto tutti cosa ha fatto. Merita credito. Il lavoro paga sempre e a quelli come lui, poi, basta una chance per fare gol".

E in effetti ne è bastata una: fisico e tecnica in mezzo all'area e piattone alle spalle del portiere del Ludogorets. Abbastanza per mettere il sigillo sul successo dei Reds all'esordio in questa Champions e per strappare l'applauso di Rodgers: "Ci ha regalato un meraviglioso finale - ha detto -, con un colpo da giocatore di classe mondiale". Già, ma non è mai stato questo il problema di Balo. Semmai lo scarso impegno, semmai qualche bizza di troppo. Invece ieri sera è filato tutto liscio. Mario ha corso, ha lottato, ogni tanto ha sbracciato come fa lui, ma non si è tirato mai indietro. Anzi, avanti tutta, ringraziando la Kop. E allora il primo Balotelli d'Europa è già un po' re. La prossima tappa è in Svizzera, in casa del Basilea, dove bisogna vincere per mettere il primo tassello importante sul passaggio del turno. Poi sotto con il Real. Mario è pronto e tutto il Liverpool è con lui.