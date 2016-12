Balotelli bersagliato dagli avversari: il Milan alza la voce 

11:16 - Spesso per fermare Balotelli gli avversari devono ricorrere a interventi duri e ora il Milan alza la voce. Nel caso specifico lo ha fatto Seedorf dopo il match contro il Catania che si è rivolto agli arbitri: "Ha subito tanti falli anche se molti non sono stati fischiati e credo che gli arbitri dovrebbero stare più attenti perché ultimamente si sta comportando meglio anche nei loro confronti". Certo si sa che tra Supermario e i fischietti non c'è mai stato un buon rapporto, ma ora questo problema sembra penalizzarlo in campo. Almeno così pensa l'ambiente rossonero.

Così torna di moda un argomento tabù: i grandi campioni vanno tutelati dagli arbitri? Dove per tutelati si intende sanzionare ogni fallo per evitare infortuni pesanti. In passato Juve e Roma avevano chiesto un occhio di riguardo per Del Piero e Totti, spesso maltrattati dagli avversari. Ora è il momento di Balotelli che di falli ne subisce tanti in ogni partita. Il problema è che la storia dell'attaccante del Milan è diversa dagli altri due e gli arbitri sono forse condizionati dai precedenti che lo vedono sicuramente penalizzato. Dalle risse agli insulti agli arbitri: il repertorio di Balo è completo e da vero Bad Boy. In più c'è la mimica del giocatore che sembra ingigantire ogni fallo e può trarre in inganno. Di botte ne prende e, forse, ha ragione Seedorf a dire che vengono fischiti meno falli rispetto alla realtà dei fatti.

Guardando il lato positivo della cosa, una prova di maturità per Balotelli che nonostante le decisioni sbagliate dell'arbitro De Marco, contro il Catania, non ha mai perso la calma. E questo lo ha voluto sottolineare anche il tecnico rossonero.