Balotelli, affondo contro l'Inghilterra: "Non può vincere i Mondiali"

23:10 - Il 14 giugno a Manaus l'Italia si troverà di fronte l'Inghilterra nel primo match dei Mondiali, ma Balotelli non teme la banda di Roy Hodgson. Anzi. "L'Inghilterra non mi dà l'impressione di essere una squadra che può vincere la Coppa del mondo - ha detto Mario al Daily Mail -. Hanno buoni giocatori, ma non sono dei reali avversari per l'Italia". "Noi abbiamo giocatori che possono sorprendere la gente, loro no", ha aggiunto.

Balotelli non fa sconti, duqnue, e dice quello che pensa senza filtri. Per l'attaccante azzurro l'Inghilterra non è un avversario all'altezza dell'Italia. E non usa giri di parole per chiarire il concetto: "Da noi ci sono giocatori che hanno vinto la Coppa del Mondo - dice ancora l'attaccante - mentre non penso che l'Inghilterra abbia un solo giocatore che sa cosa vuol dire giocare oltre i quarti di finale". Stoccata pesante per i primi avversari degli azzurri in Brasile. "Dobbiamo rispettare l'Inghilterra perché è importante fare una buona partenza - ha proseguito SuperMario -. Loro forse hanno due o tre giocatori che possono farci male ma ci sentiamo pronti per affrontare i Mondiali e ci aspettiamo di iniziare con una vittoria".



Idee chiare, dunque. E soprattutto consapevolezza nei propri mezzi. "Non sto dicendo che l'Italia è favorita per la vittoria dei Mondiali, ma noi abbiamo mentalità e giocatori d'esperienza che possono sorprendere la gente, mentre l'Inghilterra no", ha concluso l'attaccante. Speriamo abbia ragione.