Balo 2014, come Pablito e Totò

14:27 - Non piu tardi di due mesi fa -era il 14 marzo- Balotelli non era sicuro di una maglia di titolare e tantomeno di essere tra i 23. L’unico sicuro, disse allora Cesare Prandelli,è Gigi Buffon.

Le parole, si sa, le porta via il vento: nel calcio come nella vita contano i fatti. E Mario Balotelli, questo nuovo Balotelli, pare intenzionato come non mai a far parlare il campo. Prandelli scommette su di lui, afferma di non averlo mai visto così concentrato, cosi determinato, così in forma. E a Perugia abbiamo finalmente ammirato il giocatore che sa fare la differenza, che rappresenta per noi l’uomo in più, per gli avversari lo spauracchio da temere. Non ha fatto gol, ma soltanto per voler strafare, per segnare un gol che non fosse banale. Infischiandosene di un’astinenza che dura in azzurro dallo scorso mese di ottobre.

E’ arrivato in Brasile quasi sottovoce, senza il can-can mediatico che lo aveva accompagnato un anno fa, ai tempi della Confederations Cup. Può essere un vantaggio, nel ricordo di quanto avevano fatto in passato Paolo Rossi nel 1982 o Totò Schillaci nel 1990, arrivati al mondiale senza grandi attese.

Balo, ovviamente sa che uno qualsiasi non è: sa che questo mondiale è decisivo: o fa il salto di qualità e diventa un campione, o rimane un giocatore incompiuto, un talento inespresso. Contro i suoi amici-nemici inglesi deve partire col piede giusto. E dovrà essere così anche contro Costarica e Uruguay. Questo deve essere assolutamente il suo mondiale. Lo spera l’Italia, e lo spera anche il Milan che si ritroverebbe così in casa un formidabile uomo-mercato.