Baldanzeddu, ginocchio distrutto: un anno di stop

12:27 - Due operazioni al ginocchio e un anno di stop. E' pesantissima la sentenza arrivata dopo gli esami a cui è stato sottoposto Ivano Baldanzeddu, finito ko sabato dopo uno scontro con Valerio Di Cesare al 42' di Entella-Brescia. "Lesione multilegamentosa al ginocchio destro (crociato anteriore, crociato posteriore, collaterale interno) suscettibile di plastica chirurgica - il verdetto della risonanza -. Dovrà subire due interventi. Prognosi 12 mesi".

Dalle immagini si vede Di Cesare che, per cercare di prendere il pallone, interviene con il piede a martello sul ginocchio di Baldanzeddu. L'articolazione si piega in maniera innaturale e cede, mentre il difensore del Brescia non viene nemmeno ammonito dall'arbitro Roca.



Subito dopo il match, quando ancora non era chiara la gravità dell'infortunio, Di Cesare aveva provato a giustificarsi: "Sono cose che succedono. Venivo da dietro, ho preso prima la palla e poi mi è venuto addosso". Lunedì, dopo l'esito della risonanza magnetica e la visita del professor Claudio Mazzola (direttore di Ortopedia delle articolazioni al "Galliera" di Genova), il giocatore del Brescia ha invece telefonato a Baldanzeddu per le scuse: "Mi dispiace molto, non avrei mai pensato di aver causato un infortunio simile. Il dolore è grande. Volevo colpire il pallone, non l'ho visto arrivare".