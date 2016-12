Baby squillo, comincia il processo per Ribery e Benzema

23:38 - Il processo, che coinvolge i due assi del calcio francese, Franck Ribery e Karim Benzema, sta per cominciare a Parigi. I due sono accusati di avere avuto rapporti sessuali con la squillo, Zahia più di tre anni fa. La vicenda venne fuori prima del Mondiale 2010. I due giocatori del Bayern di Monaco e del Real Madrid sono sospettati di aver avuto relazioni sessuali a pagamento con la baby escort, rispettivamente nel 2009 a Monaco e nel 2008 a Parigi.

Durante le indagini, Ribery fece sapere di non sapere che Zahia era minorenne mentre Benzema contestò di aver avuto un rapporto con la ragazza. Dopo quasi tre anni e il nuovo processo alle porte i due calciatori hanno deciso che non si presenteranno in aula. Di contro, neanche Zahia intende partecipare direttamente al processo: "Non chiede niente", se non che i due calciatori vengano scagionati, ha aggiunto il suo avvocato, Daniel Vaconsin. Intanto da quando è cominciata questa storia, alquanto intricata, Zahia si è lanciata nella creazione lingerie di "haute couture". Il processo durerà quattro anni.